Boom di richieste di passaporto e attese fino a tre mesi, la nuova organizzazione in Questura

La ripresa dei flussi turistici verso paesi dell’area extra Schengen, riattivatisi dopo quasi due anni di blocco dovuti alla crisi pandemica e la recente uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea stanno determinando un incremento straordinario delle richieste di passaporti, con inevitabile allungamento delle tempistiche per il rilascio dei documenti di viaggio. La Questura di Modena al fine di ridurre progressivamente i tempi di attesa ha potenziato le risorse destinate al settore e ha provveduto ad attivare l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia Di Stato) per facilitare le operazioni di accoglienza e instradamento dell’utenza e corretta presentazione della modulistica specifica.

In attesa del ritormo ad una situazione di normalità, i cittadini che intendono richiedere il rilascio del passaporto presso l’Ufficio Passaporti di via Palatucci sono pertanto invitati ad attivarsi per tempo. Indicativamente, ad oggi, l’appuntamento per la consegna allo Sportello della Questura centrale dell’istanza di passaporto è fissato a 80 giorni circa, mentre la successiva consegna del passaporto avviene al massimo entro una decina di giorni.

Si rammenta che la procedura per il rilascio del passaporto è unica: occorre accedere al sito www.passaportonline.poliziadistato.it mediante utilizzo delle credenziali spid o della carta d’identità elettronica e prenotare sull’ “agenda on line” la prima data disponibile.

In caso di oggettive e motivate esigenze, è possibile, una volta prenotato l’appuntamento sull’“agenda online”, richiedere di anticiparlo, esclusivamente scrivendo una mail all’indirizzo ammin.quest.mo@pecps.poliziadistato.it . Nella mail dovranno essere indicati i dati e il numero di telefono del richiedente, la data dell’appuntamento già fissato nell’agenda elettronica e dovrà essere allegata la documentazione attestante le motivazioni della richiesta di anticipo (copia di un biglietto aereo, esigenze di lavoro, certificati o altro).

All’esito, l’Ufficio contatterà i richiedenti l’anticipo via telefono o via mail per fornire ulteriori indicazioni. L’invito pertanto è a relazionasi con gli uffici via mail e ad evitare richieste telefoniche. Per evitare equivoci e malintenzionati, si rammenta che il personale dell’Ufficio che chiama l’utente non rivolge richieste di denaro e già dispone dei dati personali tratti dall’agenda elettronica.

Si rinvia alle sezioni “Orari e Uffici” e “Commissariati” della pagina web della Questura di Modena all’indirizzo https://questure.poliziadistato.it/Modena , per le indicazioni sugli orari di apertura che saranno estesi e i recapiti dello Sportello Ufficio Passaporti di Modena, dei Commissariati ed eventuali aggiornamenti.

Per le istanze da depositare presso gli Sportelli amministrativi dei Commissariati di Carpi, di Sassuolo e di Mirandola, per i rispettivi comuni sede e giurisdizioni, le procedure hanno subito lievi ritardi, per cui restano ferme le informazioni di base.