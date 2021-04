A Modena 40 orti urbani gratuiti per i più fragili, Al via il bando di Udicon

U.Di.Con. Emilia-Romagna lancia un bando sulla città di Modena per assegnare quaranta orti sociali ai cittadini, quaranta ‘fonti di cibo’ messe a disposizione soprattutto di over 65, soggetti deboli e svantaggiati

Quaranta orti gratuiti per i cittadini, quaranta ‘fonti di cibo’ messe a disposizione soprattutto di over 65, soggetti deboli e svantaggiati.

U.Di.Con. Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Consumer Net (Associazioni in rete per la tutela dei consumatori), lancia un bando sulla città di Modena per assegnare quaranta orti sociali ai cittadini in un’area ubicata su strada Canaletto 1133.

Ciascuno dei piccoli appezzamenti, di cui quattro destinati a disabili motori, ha una superficie di circa 25 metri quadri con una fontanina per l’irrigazione. L’iniziativa promossa dall’associazione coniuga l’applicazione, la diffusione e la promozione del modello di sviluppo circolare con l’aspetto di integrazione e prevenzione della marginalizzazione sociale. L’agricoltura, infatti, ha la capacità di produrre non solo cibo, servizi e beni valutabili economicamente, ma ha anche una ben definita utilità sociale”, dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al presidio e salvaguardia del territorio fino al potenziale inclusivo che la cura della terra può indurre in soggetti a rischio di esclusione sociale, in particolare oggi con il contesto socio-sanitario che stiamo vivendo.

Il bando mette a disposizione la possibilità di assegnazione, per la durata di un anno con rinnovo tacito della medesima durata (fino a un massimo di 2 rinnovi). Tra i requisiti per partecipare (tutti indicati nella domanda) c’è quello di essere residente o domiciliato in Emilia-Romagna e possedere un valore ISEE del nucleo familiare non superiore ai 30mila euro.

