"Modena a un tratto" al via la nuova campagna di promozione turistica

Una coppia di illustratori che, equipaggiati di taccuini ed acquerelli, esplorano Modena e il territorio modenese per scoprirne i luoghi più suggestivi e identitari da riprodurre nei loro disegni. È questo lo spunto narrativo da cui nascono gli otto video di “Modena a un tratto”, la nuova campagna di promozione turistica della città e dei dintorni, già on line sul portale Visitmodena.it, un percorso ricco di emozioni dedicato a chi lavora nel settore turistico locale, a tour operator e agenzie di viaggio e a chiunque voglia scoprire le offerte turistiche di Modena. Una seconda serie di video, intitolata “Una finestra su Modena”, composta da sei episodi di circa due minuti l’uno, racconta in modo emozionale ai viaggiatori i principali cluster di prodotto del territorio modenese ed è finalizzata a un utilizzo in uffici turistici, eventi, fiere di settore, agenzie e tour operator, strutture ricettive. La serie è già stata utilizzata quest’anno in fiere internazionali del settore turistico in collaborazione con Modenatur.

Per la prima volta, inoltre, la promozione si arricchisce anche di un progetto di merchandising che propone magliette, shopper in tela e in carta, cancelleria e cartoline decorate, appunto, con i disegni ad acquerello degli illustratori Dario Grillotti e Sara Menetti che ritraggono i luoghi più belli di Modena e che saranno in vendita all’Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Grande.

La nuova campagna, la tappa più recente del percorso iniziato a giugno 2021 con “È tempo di Modena” e proseguito con “Ti tocca venire” e “Lost in Modena”, è stata presentata questa mattina, mercoledì 28 dicembre, nel corso di una conferenza stampa in Municipio alla quale hanno partecipato Ludovica Carla Ferrari, assessora a Turismo e promozione della città del Comune di Modena; Francesca Soffici di Modenatur, partner del progetto; Stefano Ascari di Intersezione, l’agenzia che ha realizzato i nuovi video; Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena.

“Questa nuova campagna – commenta l’assessora Ferrari – è un ulteriore tassello del progetto per la crescita turistica modenese che abbiamo ideato in piena pandemia e avviato non appena ci è stato possibile. E per la prima volta, insieme ai racconti, alle emozioni e alle esperienze, proponiamo anche, in via sperimentale, un gruppo di prodotti di merchandising pronti per la stagione turistica 2023 e per i prossimi eventi”.

“Modena a un tratto” propone otto percorsi tematici per approfondire la conoscenza delle diverse anime del territorio, raccontati in altrettanti video: “Alla scoperta della città”, “Medioevo fantastico”, “Sulle tracce degli Estensi”, “Borghi e castelli”, “Una terra di motori”, “Musica ed emozioni”, “Luoghi del gusto”, “Natura e paesaggi”. I video sono caratterizzati da un approccio più didascalico rispetto a quelli delle campagne precedenti in modo da essere utilizzati anche come strumento di formazione sull’offerta turistica sia da chi lavora a contatto con i turisti a livello locale sia dagli intermediari dell’offerta turistica, come tour operator e agenzie di viaggio.

I 16 disegni realizzati da Dario e Sara che offrono lo spunto di partenza ai video sono anche i protagonisti della linea di prodotti per la promozione della città: una collezione di 16 cartoline, quaderni e taccuini, shopper in tela e in carta (queste ultime con il logo di VisitModena), tatuaggi e matite colorate per i bambini, una matita ecologica che una volta utilizzata potrà essere piantata per far crescere una piantina di girasole, t-shirt in cotone bio con i simboli utilizzati nella campagna “È tempo di Modena”.

Da giugno 2021 campagne marketing tra Comune di Modena e Modenatur

La prima è stata “È tempo di Modena” alla quale hanno fatto seguito “Ti tocca venire” e, infine, “Lost in Modena”, fino ad arrivare a oggi con “”Modena a un tratto”. Da giugno 2021, il Comune di Modena, Servizio di promozione della città e del turismo, in collaborazione con Modenatur e con il sistema turistico locale e regionale, ha promosso diverse campagne promozionali con l’obiettivo di recuperare i livelli di flussi turistici che Modena aveva raggiunto prima della pandemia.

“È tempo di Modena” è la campagna on line realizzata dall’agenzia ligure di comunicazione Studiowiki. La campagna era giocata sul tempo come elemento connotativo e distintivo della fruizione turistica alla scoperta della città ed elemento unificante dei quattro segmenti proposti: il gusto, l’arte e la cultura, i motori e la natura e il benessere, per i quali erano state realizzate altrettante pillole video. La campagna aveva poi avuto una declinazione natalizia con “It’s Christmas time” che proponeva Modena come destinazione ideale anche per le feste e gift card per regalare esperienze modenesi.

Ad aprile 2022 è stata lanciata la campagna di comunicazione “Ti tocca venire”, sempre a cura di Studiowiki, nella quale Modena e il territorio sono raccontati da chi li vive, in una narrazione di vita quotidiana, scandita da tradizioni e saperi e legata al prodotto turistico presentato (motori, musica, cultura, territorio, gusto, outdoor) che però non può essere completata, perché Modena è impossibile da raccontare solo a parole: deve essere vissuta.

A maggio 2022, infine, è arrivata la campagna di marketing digitale “Lost in Modena”, ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions, con nove influencer che, fino all’autunno, hanno trascorso uno o due giorni “perdendosi” a Modena e nei suoi dintorni per scoprirne, e raccontarne, le bellezze.