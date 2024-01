Sbarcati i migranti della Geo Barents, 18 in arrivo a Modena

Sono stati accolti i 336 migranti a bordo della Geo Barents, attraccata prima delle 8 al terminal crociere di Porto Corsini (RA). Lo sbarco sta procedendo in queste ore "come da programma", racconta sui social il primo cittadino ravennate che ha seguito le operazioni in prima persona, e tutto il personale in servizio, sanitario, sociale, di mediazione culturale, le Forze dell'ordine e di Polizia e i tanti volontari "stanno lavorando con grande umanità e con un'ottima organizzazione".

Tra i 336 migranti a bordo ci sono 34 minori, di cui 19 non accompagnati. Del totale 166 persone arrivano dal Bangladesh, 112 dalla Siria, 32 dal Pakistan, 12 dall'Egitto, cinque dal Nord Sudan, due dalla Palestina, uno dallo Sri Lanka, uno dallo Yemen, uno dal Sud Sudan, uno dal Senegal, uno da Nigeria, India, Eritrea. Sono 16 i nuclei familiari a bordo nave mentre l'età dei migranti a bordo, esclusi i minori, oscilla tra i 18 e i 59 anni.

Una volta espletate tutte le operazioni del caso 112 persone rimarranno in Regione. Più nel dettaglio in provincia di Bologna 26 di cui due minori non accompagnati; a Ferrara 9 di cui un msna; a Modena 18 di cui un msna; a Parma 11 e uno; a Reggio Emilia 13 e uno; a Piacenza sette e uno; a Forli-Cesena 10 e uno; a Rimini otto e uno; a Ravenna 10 e uno. Nel ravennate sei migranti saranno accolti nel casa di Solarolo, due in quello di Cotignola, uno in quello di Lugo, a cui si aggiunge il minore. Altri 112 migranti sono destinati in Lombardia, con nove minori non accompagnati, e 112 in Toscana.

Si tratta del "numero più alto di migranti mai sbarcati in Emilia-Romagna nella storia" del territorio, sottolinea la Regione. Per assistere queste persone è già stata attivata la macchina organizzativa con oltre 200 persone impiegate tra personale della Prefettura, del Comune di Ravenna, Forze dell'ordine. Si tratta dei migranti che la Guardia costiera ha salvato dal naufragio in acque libiche nel corso di tre operazioni di salvataggio. Di queste persone, 65 presentano sintomi da scabbia, tra cui otto minori (quattro non accompagnati), e 16 adulti che necessitano di cure a causa di varie patologie. Una donna a bordo, inoltre, è in stato di gravidanza.