Modena Badminton in serie A, le congratulazioni dell’assessora allo Sport

“Un risultato straordinario che attesta il lavoro di qualità di una società giovane ma che si sta strutturando bene. Una realtà che combinando le capacità di atleti e tecnici e una programmazione solida e ambiziosa è riuscita ad arrivare ai vertici nazionali”. Così l’assessora allo Sport del Comune di Modena, Grazia Baracchi, commenta la promozione in serie A del Modena Badminton. Nello scorso week end, infatti, la società sportiva che ha la sede negli spazi della Polisportiva Gino Nasi si è classificata seconda nei playoff nazionali di serie B, disputati in Sardegna, posizione che le dà il diritto di partecipare, nella prossima stagione sportiva, al campionato di massima serie.

“Si tratta di un risultato di valore non solo per Modena – continua l’assessora Baracchi – ma per l’intero territorio regionale, visto che nessuna squadra emiliano-romagnola aveva mai conquistato la serie A. Questo successo avrà ricadute positive anche sul movimento: Modena Badminton collabora, infatti, con le scuole e la promozione darà un ulteriore impulso all’attività sviluppata con i giovani, con l’obiettivo di favorire ancora di più la diffusione e il radicamento di questa affascinante disciplina sul territorio”.

Riconosciuto come disciplina olimpica nel 1992, il badminton è arrivato a Modena nel 2014 grazie a un gruppo di appassionati. Nel 2016 è nata l’associazione sportiva dilettantistica Modena Badminton, affiliata alla Federazione italiana badminton (Fiba), con una programmazione di allenamento annuale per tutta la stagione sportiva a tutti i livelli. Partecipa ai campionati italiani a squadra di serie B e collabora con i vari enti presenti sul territorio a numerose iniziative, proponendo attività anche nelle scuole e nei campi estivi per ragazzi e adulti; inoltre, per i propri tesserati promuove momenti di formazione e specializzazione e trasferte in Italia e all’estero in occasione di tornei e stage. Tutti i lunedì e mercoledì dalle 18 alle 21 e i venerdì dalle 18 alle 20 alla polisportiva Gino Nasi vengono organizzate prove dimostrative gratuite per chi fosse interessato a sperimentare questa disciplina.