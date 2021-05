Modena tra le big mondiali del buon cibo. Al 3° posto di Viator

Prima di molte altre città famose in tutto il mondo si trova Modena, terza dopo Parigi e Tokyo. La nostra città scala la classifica mondiale delle città in cui si mangia meglio

Parigi, Tokyo e prima di Barcellona, ecco apparire Modena al terzo posto della lista delle 9 città più acclamate al mondo dagli amanti della buona tavola.

A stilare questa classifica è Viator uno dei principali siti di vendita online di Esperienze turistiche al mondo collegato a Tripadvisor.

Tra acetaie tour gastronomici e buona cucina la nostra città tiene la testa alta davanti alle grandi capitali mondiali.

Ecco quanto si legge su Viator: "L'Osteria Francescana di Modena dello chef Massimo Bottura è stata nominata due volte miglior ristorante del mondo. Quindi sì, tecnicamente significa che la migliore pasta del mondo può essere trovata qui. Una prenotazione al ristorante non è facile e, se hai la fortuna di segnare un tavolo, preparati a spendere quasi 300 euro a persona per il menu degustazione di 12 portate. Ma anche se non puoi entrare all'Osteria Francescana, sappi che Modena è piena di molti altri ottimi ristoranti. La Guida Michelin ha un elenco di luoghi acclamati da cercare, ma siamo onesti: è piuttosto difficile mangiare male in Italia. Quindi vai avanti e fai il pieno di pasta, pizza e prodotti freschi a tuo piacimento (e dello stomaco)."