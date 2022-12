Niente Adunata degli Alpini a Modena, le penne nere selezionano Vicenza

Sarà Vicenza ad ospitare la 95ª Adunata nazionale degli Alpini, a maggio 2024. La città è stata la più votata dal Consiglio Direttivo Nazionale ANA, riunitosi il 10 dicembre in Sede Nazionale a Milano. al ballottaggio erano arrivate le cità di Biella e di Vicenza e a spuntarla per 13 voti a 10 è stata la città veneta.

L’Adunata ritornerà a Vicenza per la seconda volta, dopo il 1991. Oltre a Biella vengono "sconfitte" le candidature di Viareggio e di Modena.

Modena si era infatti candidata per ospitare l’adunata nazionale in programma fra due anni, a oltre quarant’anni dall’unico raduno che si svolse in città, nel 1978, e pochi anni dopo l’ultima proposta, che risale al 2015.

In ottobre una commissione incaricata dall’Ana aveva effettuato un sopralluogo finalizzato a verificare gli spazi, le capacità ricettive, la viabilità e, più in generale, la disponibilità delle amministrazioni locali ad accogliere un evento che richiama centinaia di migliaia di persone. Evidentemente Vicenza ha ottenuto una maggiore considerazione ed è stata scelta.

Delusione quindi per l'Amministrazione, che aveva sostenuto la candidatura pur in un clima di contrapposizione. Dopo le recenti polemiche seguite all'Adunata di Rimini, infatti, la maggioranza si era spaccata su questa proposta.