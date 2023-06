Modena calcio: ecco il primo progetto per il centro sportivo

Dopo la concessione da parte del Comune dello stadio ‘Braglia’ per 6 anni, rinnovabile per altri 6, primo passo per costruire le basi del futuro, arrivano buone notizie anche dal Comune di Nonantola. Infatti dalla commissione ambiente del suddetto Comune è stato svelato il progetto per il nuovo centro sportivo che sorgerà nella zona di Bagazzano, esattamente nell’area dell’ex maneggio e ristorante Green Village.

La location era stata scelta e preferita ad altre in particolare perché presentava già la destinazione d’uso per attività sportive. Dai progetti presentati sembrerebbe che debbano essere realizzati quattro campi da calcio, tra erba e sintetico. Questi ospiteranno gli allenamenti della prima squadra, ma anche del settore giovanile e del Modena femminile.

Ci saranno poi palestra, spogliatoi, sauna e verranno trasferiti alcuni uffici dalla sede centrale del Modena in Viale Monte Kosica, così da liberare spazio anche per l’idea del museo da realizzare all’interno dello stadio ‘Braglia’. Ci saranno poi bar, ristorante e store, oltre ad una tribuna da 250 posti. Il progetto definitivo verrà poi valutato dal Comune e solo quando ci saranno tutte le autorizzazioni necessarie potranno partire i lavori.