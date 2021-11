Modena capitale dell'Intelligenza Artificiale in urologia

“L’applicazione sempre più ampia e risolutiva dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni medico-chirurgiche e in particolare nell’urologia, prefigura scenari di interazione fino a ieri inimmaginabili: l’essere umano e la macchina si plasmeranno, entreranno in connessione, evolvendo insieme. L’uomo è già in grado di addestrare il computer, che così potrà, sulla base delle caratteristiche della persona, estrapolare tempestivamente le informazioni più utili per la cura, attingendo da una enorme mole di informazioni, con una modalità e tempi inimmaginabili per noi umani. Un’alleanza che non deve spaventarci, il computer è funzionale, supportando le decisioni terapeutiche del medico e del paziente. Un aiuto che non può sostituire il sapere del professionista, ma che aumenta le capacità in questo campo, non solo nella diagnostica, ma nella previsione degli esiti post chirurgia. L’intelligenza artificiale fornisce “super poteri” al medico aiutandolo anche negli interventi chirurgici endoscopi grazie alla vista aumentata. L’IA è un supporto “vivo” in continua riprogrammazione, che va oltre il semplice strumento tecnologico come lo conosciamo da molti decenni, e che porterà una maggiore consapevolezza e un’evoluzione a vantaggio dell'essere umano”.

Lo ha detto Antonio Pietrosanto, docente ordinario di Misura elettronica all'Università di Salerno nel corso del suo intervento al 15° congresso dell’Urop, l’associazione degli urologi che esercitano l’attività urologica e andrologica nell’ospedalità privata (case di cura, strutture sanitarie private accreditate), ma anche nel Servizio sanitario nazionale, oltre ai liberi professionisti ambulatoriali, svoltosi al Forum Monzani a Modena, a cui hanno preso parte 500 esperti.

Il tema dell’evento è stato infatti “L’uomo e la macchina: tecnologia come mezzo per l’umanizzazione delle terapie”. Il filo conduttore è l’alleanza ormai imprescindibile tra l’evoluzione tecnologica e i nuovi approcci terapeutici e chirurgici che guardano al benessere del paziente.

“Durante i lavori – ha sottolineato il presidente del congresso Giovanni Ferrari - è emersa la grande integrazione che in piena pandemia si è registrata tra il sistema sanitario nazionale e la sanità privata, privata accreditata, con quest’ultima che ha dato un contributo enorme come riconosciuto anche dalle istituzioni regionali nella persona dell’assessore Raffaele Donini che, in un messaggio inviato al congresso, ha evidenziato l’alleanza virtuosa pubblico-privato per recuperare arretrato causato da pandemia e tagliare liste d'attesa visite e chirurgia”.

Per il presidente Urop, Giuseppe Ludovico: “Dopo due anni questo congresso ci permette di rivederci di persona, ed è un aspetto fondamentale per la crescita umana e professionale di ogni medico. Seguire le sessioni in presenza è estremamente importante per poter confrontare le nostre esperienze professionali guardandoci negli occhi: è un accrescimento che nessun meeting online potrà mai sostituire. Al centro di questo 15° congresso Urop abbiamo posto la necessità di una maggiore e più efficace umanizzazione delle cure, che significa andare anche oltre il tema dei protocolli terapeutici. Ai nostri pazienti dobbiamo essere capaci di infondere fiducia nel presente e soprattutto nel futuro. Questa già lunga emergenza pandemica ha fatto saltare visite e controlli. Ogni urologo ha già potuto constatare nella sua attività che senza migliaia di screening i nostri pazienti ricevono diagnosi più tardive, limitando di fatto le possibilità terapeutiche e la guarigione. Dobbiamo fare tutti sforzi maggiori per restituire un po’ di fiducia in chi sta male, nei nostri pazienti che non vanno in alcun modo colpevolizzati o scoraggiati. Il medico oggi non può prescindere da questo lato umano che non è optional, ma alla base di ogni percorso di cura”.

Più specifico l’intervento di Stefano Pecoraro, direttore operativo Urop. “Abbiamo sviluppato approfondimenti e focus lungo tre filoni: il ripristino della sessualità nel paziente di sesso maschile dopo chirurgia oncologica, le cure di coppia per l’infertilità, la risoluzione della cistite nelle donne. Il percorso diagnostico terapeutico ormai è ben preciso, non si parla più esclusivamente di fertilità o infertilità maschile o femminile, è un percorso di coppia. Infatti, adesso fortunatamente ci sono anche dei farmaci combinati in associazione sia per la parte femminile che per la parte maschile, questo per aumentare drasticamente il tasso di gravidanza. Le problematiche psicologiche sono moltissime perché bisogna evitare soprattutto nell'uomo lo stress di alcuni momenti difficili come quelli deputati ai rapporti mirati che sicuramente possono destabilizzare la mente dell'uomo stesso”.