Modena celebra il 25 Aprile: "Pensiamo che il passato non può tornare, ma dobbiamo stare attenti"

Nella città di Modena, il 25 aprile non è semplicemente una data sul calendario. È un giorno di profonda riflessione, di celebrazione e di impegno civile.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le celebrazioni iniziano presto al mattino, con la solenne Messa in Duomo. Qui, cittadini di ogni età e provenienza si riuniscono per commemorare i caduti e riflettere sulla sacralità della vita e sulla pace. Dopo la Messa, la città si anima con il corteo commemorativo. Le strade di Modena si tingono dei colori della bandiera italiana e dei vessilli delle varie associazioni. La marcia attraversa le strade principali della città, accompagnata dalla banda cittadina “Ferri”. Al Sacrario della Ghirlandina i rappresentanti delle istituzioni hanno reso omaggio ai caduti con la deposizione di una corona di fiori, poi la processione giunge infine in Piazza Grande, il cuore pulsante di Modena, dove si svolgono gli interventi ufficiali. Qui, i discorsi delle autorità locali, con i rappresentanti delle associazioni partigiane e delle organizzazioni civili. Le parole di memoria, gratitudine e impegno verso un futuro di pace e democrazia riecheggiano tra la folla.

Per ricordare il centenario dell’assassinio da parte dei fascisti del deputato Giacomo Matteotti, inoltre, in piazza Mazzini è stata collocata nei giorni scorsi l’installazione “Una dittatura non cade dal cielo”, un grande cubo nero che ricorda l’omicidio e l’avvento, con le elezioni politiche del 1924, del fascismo con scritte come “Una dittatura non cade dal cielo”, “Una dittatura non chiede permesso”, “Una dittatura non è un oggetto misterioso” e “Una dittatura non è uno spazio libero”.

"Buongiorno a tutti voi - annuncia il Sindaco Muzzarelli - saluto le autorità civili, militari, religiose e rappresentanti dei sindacati. Ringrazio i candidati dei partiti che sono qui oggi insieme a noi un segnale molto chiaro per la loro presenza, ringrazio partigiani e le partigiane, ringrazio i cittadini le cittadine e lo straordinario mondo del volontariato, ringrazio le forze dell'ordine, la polizia locale per la sicurezza che ci garantiscono. Benvenuti a tutti voi e buon 25 aprile!."

"Questi 10 anni sono stati dieci anni molto importanti- prosegue Muzzarelli nel suo discorso-. Ma volevo deludere qualcuno, non vado in pensione. In questi dieci anni non abbiamo mai rinunciato al momento alla festa di Liberazione, non abbiamo mai rinunciato, anche nei momenti più difficili, anche durante la fase più dura della pandemia abbiamo trovato il modo, anche in modo virtuale, di ritrovarci insieme per celebrare la Liberazione e coltivare la memoria storica, non per semplice necessità istituzionale bensì con la volontà di renderla utile elemento costitutivo di un futuro di pace di giustizia per l'Italia, per l'Europa, per tutto il mondo; un mondo complicatissimo dove oggi sono in Corso oltre 50 guerre. Visto quanto sta accadendo nel nostro paese in questi giorni difronte ad attacchi politici culturali violentissimi nei confronti del 25 Aprile, consentitemi di scandire con grande chiarezza un messaggio: Viva La Repubblica Italiana, democratica, antifascista e fondata sul lavoro! Grazie ancora a tutti voi di essere qui insieme, Modena è la nostra forza e la nostra passione. Viva la Liberazione, viva Modena liberata e viva l'Italia!"

Anche Albertina Soliani, Presidente dell'Istituto Alcide Cervi, ha preso la parola.

"Il tempo della Resistenza è adesso: quando il mondo è attraversato da un grande bisogno di Liberazione, quando infuriano le guerre, quando l’umanità sembra smarrire il senso del futuro. È oggi il tempo del sogno che percorre le strade, anche di Modena, come in quel 25 aprile di 79 anni fa. Un duello sfolgorante tra il bene e il male, la vita e la morte, la luce e le tenebre. Perone decisero di resistere, di porre un ostacolo con la propria vita all'inaudito connubio di oppressione, di ingiustizia, di violenza, di disumanità. L'antifascismo era ed è la nuova civiltà. Buon 25 aprile, all'Italia, all'Europa e al Mondo tutto!"

Le celebrazioni del 25 aprile a Modena si concludono con una serie di eventi culturali e incontri pubblici, che continuano a promuovere la memoria storica e il dibattito civico. È un giorno in cui la città si unisce in un sentimento di gratitudine, speranza e impegno per un futuro migliore. Il programma delle celebrazioni, promosso dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento dell’amministrazione comunale, prosegue domenica 28 aprile con il trekking urbano “1944, l’anno più lungo. La vita, la violenza, le bombe”. La passeggiata parte alle 15 dalla Ghirlandina e durerà circa due ore