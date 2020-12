Contagi, percentuali sempre alte a Modena nei festivi. Oggi 254 casi

In provincia di Modena si contano oggi 254 nuovi positivi su un totale di 977 eseguiti. Una percentuale di positività del 25%, in linea con quelle delle ultime giornate festive, dove il numero dei test è stato significativamente ridotto e si è concentrato maggiormente su chi presentava sintomi e quindi una maggiore urgenza. Oggi si contano 143 sintomatici, mentre i positivi senza sintomi sono 111.

Fra di loro 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 86 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Ancora uniformemente diffuso il contagio nei comuni: Bastiglia 3, Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 3, Carpi 19, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 7, Cavezzo 6, Concordia 10, Finale Emilia 5, Fiorano M. 7, Formigine 6, Lama Mocogno 2, Maranello 4, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 16, Modena 73, Montecreto 2, Montefiorino 1, Nonantola 10, Novi 1, Pavullo 2, Polinago 2, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 5, San Prospero 4, Sassuolo 11, Savignano S/P 4, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 7, Zocca 5. Fuori provincia 6.

Stabili in questi giorni i ricoveri, che si susseguono quotidianamente nell'ordine della quindicina. Ieri sono state ospedalizzate 14 persone, di cui una sola in Terapia Intensiva/subintensiva. I ricoverati sono in lieve aumento: 391 di cui 69 più gravi.

Le guarigioni sono state solo 104 e il numero dei casi attivi ha di nuovo raggiunto quota 6.200.

I nuovi decessi sono 10, per un totale di 900 morti da marzo ad oggi. Sono inseriti nel bollettino odierno una 89enne e una 79enne di Modena, una 96enne di Castelvetro, una 86enne di Montese, un 85enne di Sassuolo e ben 5 residenti di Mirandola: un 85enne, una 101enne, una 92enne, una 82enne e una 81enne.