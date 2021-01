Covid, a Modena raddoppiano i contagi rispetto a ieri. Altri 10 decessi

In provincia di Modena sono 420 i nuovi positivi al covid-19, un dato in sensibile crescita rispetto ai 200 di media dei primi giorni di gennaio. Purtroppo la curva non accenna a diminuire, anzi, vede un nuovo rafforzamento cui si accompagna anche un preoccupante aumento dei pazienti ricoverati.

Dei casi di ieri 258 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 162 sono asintomatici: fra questi ultimi 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 attraverso screening sierologici, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 115 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza dei nuovi infetti: Bastiglia 1, Bomporto 5, Campogalliano 8, Carpi 53, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 3, Cavezzo 4, Concordia 9, Finale Emilia 5, Fiorano M. 5, Formigine 26, Frassinoro 8, Lama Mocogno 1, Maranello 10, Marano 5, Medolla 2, Mirandola 16, Modena 77, Montecreto 1, Montefiorino 2, Nonantola 6, Novi 4, Palagano 3, Pavullo 14, Prignano 3, Ravarino 2, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 9, San Possidonio 6, San Prospero 1, Sassuolo 27, Savignano S/P 6, Serramazzoni 4, Soliera 1, Spilamberto 8, Vignola 24. Fuori provincia 18.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 24, 4 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Il totale dei pazienti ricoverati negli ospedali della provincia è di circa 420, una ottantina dei quali più gravi.

I guariti delle ultime ore sono 133, dato che fa salire a oltre 6.300 il numero dei casi attivi. Nella giornata di ieri – 6 gennaio - i vaccinati complessivi, tra personale Sanitario presso il Punto Unico di Baggiovara e Cra, sono stati 789.

Si registrano purtroppo 10 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 991 vittime sul nostro territorio. Sono deceduti un 89enne e una 85enne di Carpi, un 74enne di Sassuolo, un 82enne di Spilamberto, una 89enne di Formigine e una 82enne di Montese e quattro residenti del capoluogo: un 79enne, una 95enne, una 83enne e una 77enne.