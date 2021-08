Covid, nel modenese altri 74 contagi. Un nuovo ricovero

In provincia di Modena sono 74 i nuovi positivi emersi oggi. Fra questi 59 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La suddivisione per comune di residenza: Bomporto 1, Carpi 1, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Lama Mocogno 2, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 32, Montese 1, Pavullo 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 3, Sestola 1, Spilamberto 3, Vignola 8, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Si conta un nuovo ricovero ospedaliero, in reparto ordinario. Nessun decesso.

Si aggiungono 30 nuovi guariti. I casi attivi salgono sopra quota 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 788.413 dosi di vaccino, di cui 441.893 prime dosi e 346.520 seconde dosi.