Covid, oggi 254 casi a Modena. Calo sensibile dei ricoverati

Tornano a crescere i casi positivi nel modenese, di pari passo con l'aumento dei tamponi eseguiti, nell'ormai classica "altalena" settimanale. Oggi si contano 254 nuovi positivi, a fronte di 2.730 tamponi effettuati. Sono 174 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 63 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 14 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Anche con numeri più contenuti, resta una diffusione molto pervasiva sul territorio provinciale: Bastiglia 4, Bomporto 4, Campogalliano 1, Carpi 14, Castelfranco E. 6, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 7, Concordia 5, Fanano 2, Finale Emilia 6, Fiorano M. 10, Formigine 7, Frassinoro 2, Guiglia 5, Lama Mocogno 2, Maranello 2, Marano 2, Mirandola 4, Modena 86, Montese 3, Nonantola 1, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 4, Pievepelago 1, Prignano 4, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, Sassuolo 17, Savignano S/P 9, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 6, Spilamberto 3, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 11.

Si registrano purtroppo 5 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 73enne di Pavullo, un 85enne e una 89enne di Modena, un 69enne di Spilamberto e la bimba di 11 anni di Finale Emilia deceduta nei giorni scorsi. Le vittime sono in totale 1.588.

Calano fortunatamente i ricoveri, che sono stati 10 nelle ultime ore. Scendono in modo più sensibile i pazienti ricoverati, che ad oggi sono 539, 93 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi ben 633 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 49.653, su un totale di 57.682 persone che hanno contratto l'infezione. I casi attivi scendono a 6.461.

A ieri sono state somministrate complessivamente 149.792 dosi di vaccino, di cui 99.277 prime dosi e 50.515 seconde dosi.