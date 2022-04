Contagi stabili, ma riprendono in modo significativo i ricoveri

In provincia di Modena resta alto il numero di contagi giornaieri: oggi si contano 756 nuovi positivi. In aumento la percentuale dei sintomatici: 217 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 tramite test per le categorie più a rischio; per 527 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi di oggi per comune: Bastiglia 5, Bomporto 20, Campogalliano 17, Camposanto 2, Carpi 82, Castelfranco E. 31, Castelnuovo R. 16, Castelvetro9, Cavezzo 8, Concordia 10, Fanano 1, Finale Emilia 16, Fiorano M. 12, Formigine 39, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 11, Marano 5, Medolla 9, Mirandola 36, Modena 210, Montefiorino 4, Montese 3, Nonantola 16, Novi 7, Palagano 4, Pavullo 11, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 5, Ravarino 6, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 15, San Possidonio 4, San Prospero 3, Sassuolo 32, Savignano S/P 12, Serramazzoni 5, Sestola 3, Soliera 13, Spilamberto 3, Vignola 23, Zocca 1, Fuori provincia 39

Si registrano purtroppo due decessi inseriti nel bollettino regionale: una 83enne di Fiorano e una 68enne di Prignano.

Crescono i ricoveri giornalieri, che nelle ultime ore sono stati beln 19, uno dei quali in Terapia Intensiva. Sono poco più di 120 i ricoverati totali in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.643.916 dosi di vaccino, di cui 597.665 prime dosi, 567.205 seconde dosi e 477.432 dosi aggiuntive (addizionali e booster).