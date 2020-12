Covid, 352 nuovi contagi a Modena. Tornano a scendere i casi attivi

Con oltre un centinaio di casi in meno rispetto alle 24 ore precedenti, anche il territorio modenese conferma il calo generalizzato che ormai da qualche giorno sembra far intravedere un cambio di tendenza. Oggi in provincia sono stati accertati 352 nuovi positivi, di cui 231 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Dei 121 asintomatici 51 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 58 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 5, Carpi 19, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 8, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 8, Formigine 9, Maranello 5, Marano 3, Medolla 1, Mirandola 15, Modena 107, Montecreto 3, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 14, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 15, Prignano 2, Polinago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 17, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 18, Savignano S/P, 1, Serramazzoni 7, Sestola, 4, Soliera 8, Spilamberto, 2, Vignola, 8, Zocca 2. Fuori provincia 10.

Al calo dei nuovi casi si accompagna una stabilità dei ricoveri, anche se, al netto delle dimissioni, la pressione sugli ospedali modenesi è in diminuzione. Ieri sono stati ricoverati 20 pazienti, 2 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

I guariti sono stati 495 e di conseguenza i casi attivi sono tornati a calare: ad oggi sono circa 8.600. Le persone in isolamento sono in tutto circa 14.000.

I decessi salgono invece a 789. Se ne sono aggiunti 8 nelle ultime ore: un 95enne di Cavezzo, un 82enne di Campogalliano, una centenaria di Mirandola, un 84enne e una 79enne di Castelfranco Emilia, un 91enne, una 92enne e una 82enne di Modena.