Contagio, 31 positivi emersi oggi Tre i nuovi ricoveri

In provincia di Modena oggi si registrano solo 31 nuovi positivi al covid. Un dato abituale per la giornata di mercoledì, sempre in lfessione, in quanto vengono riportati i tamponi generalmente eseguiti durante la domenica, quindi in numero sensibilmente inferiore ai giorni infrasettimanali. Dei nuovi casi solo 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 coi test per le categorie più a rischio; 2 col test pre-ricovero; per 13 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Camposanto 1, Carpi 2, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 1, Concordia 1, Fanano 2, Finale Emilia 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 11, Nonantola 1, Palagano, Pavullo 1, Zocca 1.

I ircoveri ospedalieri sono stati 3, una sessantina i apzienti attualmente ospedalizzati. Non si registrano decessi.

Oggi si aggiungono 154 nuovi guariti e i casi attivi tornano a calare. Ad hanno superato l'infezione 71.917 persone.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.170.630 dosi di vaccino, di cui 556.159 prime dosi, 527.334 seconde dosi e 87.137 dosi aggiuntive (addizionali e booster).