Contagio, 176 casi nel modenese. Oltre diecimila persone vaccinate

In provincia di Modena si contano oggi 176 nuovi positivi al covid. Fra questi 117 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 30 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 con test pre-ricovero, per 22 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 17, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Concordia 4, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Formigine 2, Guiglia 1, Maranello 5, Marano 4, Medolla 8, Mirandola 7, Modena 48, Montecreto 1, Nonantola 14, Novi 1, Pavullo 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Sestola 3, Soliera 4, Spilamberto 6, Vignola 6. Fuori provincia 4.

Si contano poi 4 nuovi decessi: un 82enne di Ravarino, in 90enne di Concordia, una 96enne di Modena e un 59enne di Savignano. Il totale dei decessi sale a 1.186.

Sono stati 10 i ricoveri ospedalieir nelle ultime ore, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. I ricoverati totali sono ad oggi poco più di 300, di cui una sessantina in condizioni più gravi.

I guariti testati ieri sono stati 106, per un totale di 33.142 guarigioni a fronte di 38.704 contagiati. I casi attivi risalgono a 4.286

Nella giornata di ieri – 31 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1.104. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 31.477 dosi di vaccino, di cui 10.589 seconde dosi.