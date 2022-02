Contagio, prosegue il calo dei nuovi casi. In quarantena 334 classi

Secondo giorno di calo significativo per i contagi covid in provincia di Modena. Oggi i casi refertati sono stati 1.114 nuovi positivi, dei quali appena 80 sintomatici. Numeri fanno ben sperare per poter considerare ormai "scavallata" la curva della quarta ondata. Ma è ovviamente presto per trarre conclusioni.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 10, Bomporto 24, Campogalliano 20, Camposanto 5, Carpi 101, Castelfranco E. 51, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 17, Cavezzo 5, Concordia 11, Fanano 6, Finale Emilia 13, Fiorano M. 31, Fiumalbo 3, Formigine 64, Frassinoro 4, Guiglia 8, Lama Mocogno 2, Maranello 28, Marano, 5, Medolla 12, Mirandola 47, Modena 284, Montecreto 2, Montefiorino 4, Montese 8, Nonantola 22, Novi 9, Palagano 3, Pavullo 10, Pievepelago, Polinago 1, Prignano 3, Ravarino 15, Riolunato 1, San Cesario S/P 14, San Felice S/P 11, San Possidonio 1, San Prospero 10, Sassuolo 63, Savignano S/P 6, Serramazzoni 13, Sestola 5, Soliera 26, Spilamberto 20, Vignola 30, Zocca 2. Fuori provincia 67.

Si registrano purtroppo 2 decessi in provincia di Modena inseriti nel bollettino regionale: una 89enne residente nel capoluogo e un 59enne di Vignola.

In calo ancche i ricoveri giornalieri, 19 nelle ultime 24 ore. A ieri il totale dei pazienti ricoverati in ospedale era di 383.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.548.280 dosi, di cui 592.243 prime dosi e 552.226 seconde dosi e 403.811 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagi a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 28.589 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 3.784 sono risultati positivi. Si tratta di 3.459 studenti e 325 operatori scolastici.

Dal 24 al 31 gennaio 2022, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 583. 334 le classi in quarantena, di cui 27 nei servizi educativi 0-3, 108 nella scuola dell’infanzia, 190 nella scuola primaria, 4 nella scuola secondaria di primo grado, 5 nella scuola secondaria di secondo grado.

Complessivamente, tra studenti e personale scolastico, le persone attualmente in quarantena sono 5.543, di cui 5.538 ragazzi (pari al 4,7% della popolazione in età scolare) e 5 docenti (lo 0,03% del totale).