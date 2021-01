Covid, a Modena aumentano ancora i nuovi contagi, 9 i decessi di oggi

In provincia di Modena, su 512 nuovi positivi, 334 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 11 attraverso screening sierologici, 20 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 92 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 334, gli asintomatici 178.

La distribuzione del virus resta omogenea su quasi tutto il territorio: Bastiglia 2, Bomporto 1, Campogalliano 4, Camposanto 4, Carpi 32, Castelfranco E. 45, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 6, Cavezzo 8, Concordia 10, Fanano 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 9, Formigine 27, Guiglia 8,, Maranello 8, Marano 5, Medolla 12, Mirandola 21, Modena 114, Montecreto 4, Montefiorino 1, Nonantola 9, Novi 3, Pavullo 5, Pievepelago 1, Polinago 6, Ravarino 7, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 15, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 41, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 12, Spilamberto 5, Vignola 27. Fuori provincia 23.

Si registrano purtroppo 9 decessi inseriti nel bollettino regionale: si tratta di una Donna di 94 di Cavezzo una 51 enne di Castelnuovo Rangone, una 89enne di Sestola, due signore di Castelfranco Emilia, una di 89 anni e una di 61 anni , un uomo 88enne di Bomporto , un 71enne di Spilamberto, un uomo 69enne di Fiorano e un 62enne di Modena.

Salgono cosi a a 934 i decessi accertati da marzo a dicembre.

I guariti

In provincia di Modena si aggiungono 336 nuovi guariti . Ad oggi i guariti complessivi sono 31.382