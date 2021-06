Appena 9 contagi oggi nel modenese, meno di mille i casi attivi

Numeri ormai decisamenti estivi in provincia di Modena sul fronte del contagio da covid: oggi su 9 nuovi positivi totali , 6 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio.

Appena cinque i comuni coinvolti: Concordia 1, Formigine 1, Mirandola 2, Modena 2, Pavullo 2. Fuori provincia 1.

Non si registrano decessi (fermi a 1.974), mentre si conta un solo ricovero ospedaliero. Il totale dei posti letto occupati scende a circa 80.

Si aggiungono 66 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.545 e i casi attivi scendono poco sotto quota mille.

A ieri sono state somministrate complessivamente 410.182 dosi di vaccino, di cui 270.596 prime dosi e 139.586 seconde dosi.