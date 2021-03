Covid, 533 nuovi contagi a Modena. In una settimana occupati oltre cento posti letto in più

Non è stata "domenica" ieri per la Sanità Pubblica e i laboratori modenesi, che hanno eseguito 3.346 tamponi, fra i dati più alti mai raggiunti in questo ultimo periodo. Il risultato è stato un 15% di tamponi positivi, pari 533 casi, dato più alto da inizio anno. Fra questi 351 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 117 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 61 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Ancora molto distribuito sul territorio il contagio: Bastiglia 5, Bomporto 7, Campogalliano 9, Camposanto 2, Carpi 45, Castelfranco E. 28, Castelnuovo R. 34, Castelvetro 9, Cavezzo 1, Concordia 2, Fanano 3, Finale Emilia 4, Fiorano M. 9, Fiumalbo 3, Formigine 15, uiglia 6, Lama Mocogno 5, Maranello 7, Marano 16, Mirandola 5, Modena 119, Montese 4, Nonantola 11, Novi 10, Palagano 1, Pavullo 9, Prignano 1, Polinago 3, Ravarino 2, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 7, San Possidonio 1, San Prospero 6, Sassuolo 23, Savignano S/P 24, Serramazzoni 4, Soliera 7, Spilamberto 20, Vignola 40, Zocca 4. Fuori provincia 16.

I decessi inseriti nel bollettino sono 5, per un totale di 1.417 persone decedute nella nostra provincia. Si tratta di un 85enne di Sassuolo, una 91enen di Nonanntola, una 87enen di Finale Emilia, una 92enne e una 103enne di Modena.

Salgono di nuovo i ricoveri: gli ingressi in ospedale sono stati 15, per un totale di 368 persone ricoverate nelle strutture ospedaliere, 66 delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

I guariti sono accertati ieri sono stati appena 55, dato basso ma tipico della domenica, dove hanno precedenza i sintomatici. I casi attivi sfiorano ora quota 6.000.

Nella giornata di ieri - 28 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati appena 86. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 60.066 dosi di vaccino, di cui 20.710 seconde dosi.