Coronavirus, in Provincia 321 nuovi casi. Oltre 200 gli asintomatici 8 in terapia intensiva

In provincia di Modena, su 321 nuovi positivi, sono 119 i sintomatici e 202 gli asintomatici . 8 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva mentre 313 sono in isolamento domiciliare.

Di questi 119 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 48 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 attraverso screening sierologici, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 con il test prericovero, per 147 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Si registrano purtroppo sei decessi: tre uomini di Sassuolo di 68, 93 e 72 anni e una donna sassolese di 93 anni, un uomo di Mirandola di 97 anni e un uomo 76 enne di Carpi. I deceduti salgono così a 524 ad oggi.

Nota positiva i guariti, altri 66 nuovi guariti si aggiungono a quelli degli scorsi giorni. I guariti complessivi salgono così a 4776.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 7, Carpi 39, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 1, Cavezzo 9, Finale Emilia 11, Fiorano M. 4, Formigine 8, Frassinoro 2, Maranello 6, Medolla 2, Mirandola 9, Modena 118, Nonantola 8, Novi 6, Pavullo 7,Ravarino 4 , San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 6, Sassuolo 36, Serramazzoni 1, Soliera 5, Vignola 2, Zocca 1,. Fuori provincia 12.