Contagio, appena 25 casi oggi nel modenese. Deceduto un 50enne

In provincia di Modena cala bruscamente il numero dei nuovi positivi al covid. Oggi se ne registrano solo 25: fra questi 17 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero.

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 2, Cavezzo 1, Modena 14, Nonantola 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 1, Vignola 1. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo un nuovo decesso, quello di un 50enne residente a Carpi. Il totale dei decessi sale a 1.801 da marzo edello scorso anno ad oggi.

Uomo, 1961, Carpi

Tre le persone ospedalizzate oggi, nessuna in condizioni critiche. A ieri risultavano 66 pazienti ricoverati.

Si aggiungono 99 nuovi guariti, con i casi attivi che scendono di nuovo sotto quota 1.500. Ad oggi i guariti complessivi sono 66.282

A ieri sono state somministrate complessivamente 928.218 dosi di vaccino, di cui 504.959 prime dosi e 423.259 seconde dosi.