Contagio, 85 casi nel modenese. In isolamento 2.300 persone

In provincia di Modena crescono di 85 i contagi accertati. Fra i nuovi positivi 69 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati oggi: Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 3, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3, Concordia 1, Fanano 2, Fiorano M. 6, Formigine 6, Guiglia 2, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 19, Novi 2, Pavullo 5, Pievepelago 1, Sassuolo 8, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Sestola 2, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 1.

Non si registrano decessi, mentre sono due i ricoveri ospedalieri delle ultime 24 ore. A lunedì 9 agosto sono 42 (erano 28 il 2 agosto, +50%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia.

Si aggiungono 19 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64372. I casi attivi sono ad oggi circa 1.400. Al 9 agosto erano in isolamento 2.257 (erano 1.706 il 2 agosto, +32%) persone. In particolare 959 sono contatti stretti di casi accertati in isolamento.

A ieri sono state somministrate complessivamente 837.071 dosi di vaccino, di cui 462.997 prime dosi e 374.074 seconde dosi.