Covid, 279 casi oggi a Modena. Casi attivi stabili poco sopra i 5.000

Sono 279 i nuovi positivi emersi oggi in provincia di Modena, a fronte di 2.827 tamponi effettuati. La percentuale di positività si abbassa ulteriormente rispetto a ieri. Fra i nuovi casi 199 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 50 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 11 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 attraverso test sierologici, 2 al test pre-ricovero; per 16 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Bastiglia 3, Bomporto 3, Campogalliano 5, Camposanto 2, Carpi 30, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 6, Concordia 2, Finale Emilia 4, Fiorano M. 3, Formigine 7, Lama Mocogno 1, Maranello 6, Marano 1, Medolla 3, Mirandola 8, Modena 74, Montefiorino 2, Montese 4, Nonantola 4, Novi 6, Pavullo 10, Prignano 3, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 11, San Possidonio 1, assuolo 7, Savignano S/P 6, Serramazzoni 5, Sestola 3, Soliera 5, Spilamberto 10, Vignola 15. Fuori provincia 5.

Sono 4 i decessi inseriti nel bollettino odierno: un 77enne di Maranello, un 82enne di Zocca, una 80enne e una 76enne di Modena. In totale sono 1.648 le vittime modenesi.

Cresce il numero dei ricoveri, 18 nelle ultime 24 ore, ma scende il totale delle persone che si trovano ancora in ospedale. Oggi sono 454, 83 delle quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Stabili i casi attivi (5.304), in virtù delle 284 guarigioni che eguagliano i nuovi positivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 179.403 dosi di vaccino, di cui 122.919 prime dosi e 56.484 seconde dosi.