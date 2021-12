Contagio, 309 casi oggi a Modena. Quasi tremila i casi attivi

In provincia di Modena si contano oggi 309 nuovi positivi al covid. Fra questi 140 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 100 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 attraverso test per le categorie più a rischio; 2 tramite test pre-ricovero; per 65 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bomporto 2, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 49, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 1, Cavezzo 2, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 13, Fiorano M. 8, Fiumalbo 1, Formigine 11, Guiglia 3, Maranello 12, Marano 18, Medolla 4, Mirandola 4, Modena 60, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 4, Novi 4, Palagano 1, Pavullo 1, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 7, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 4, San Possidonio 5, San Prospero 1, Sassuolo 13, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Soliera 7, Spilamberto 8, Vignola 20, Zocca 5, Fuori provincia 10

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati tre decessi: un 58enne di Modena, un 82enne di Sassuolo e un 86enne di Zocca. I decessi totali salgono a 1.855.

Crescono a ritmo non certo blando i ricoveri, con altre 8 ospedalizzazioni nelle ultime 24 ore. Sono circa 120 i ricoveri totali.

Si aggiungono poi 57 nuovi guariti e i casi attivi salgono verso quota 3.000.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.203.087 dosi di vaccino, di cui 559.420 prime dosi, 524.861 seconde dosi e 118.806 dosi aggiuntive (addizionali e booster).