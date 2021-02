Contagio, solo 65 nuovi positivi in provincia. Casi attivi sotto quota 4.000

In provincia di Modena sono emersi oggi solo 65 nuovi positivi, 17 dei quali asintomatici. Fra i nuovi casi 48 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 13 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Inferiore al solito il novero dei comuni interessati: Carpi 7, Castelfranco E. 3, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 6, Formigine 1, Guiglia 2, Maranello 6, Marano 1, Modena 14, Montese 1, Nonantola 1, Pavullo 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 8, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 5. Fuori provincia 2.

I decessi inseriti nel bollettino di oggi sono 6: un 80enne di Nonantola, un 88enne di Sassuolo, un 83enne di Modena, un 83enne di Castelnuovo Rangone, una 96enne di Carpi e una 78enne di Mirandola. In toale si contano da marzo scorso ad oggi 1.234 decessi.

I ricoveri sono stati 8 nelle ultime ore, nessuno in Terapia Intensiva, sempre in linea con il dato che si registra da ormai tre settimane a questa parte.

Dopo diversi giorni di attesa tornano a crescere in modo significativo i tamponi a conferma delle guarigioni, che sono 322 nel bollettino odierno. Ad oggi i guariti complessivi sono 35.075 a fronte di 40.319 contagiati. i casi attivi scendono a circa 3.900

Nella giornata di ieri – 9 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 830. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 41.980 dosi di vaccino, di cui 19-914 seconde dosi.