Covid, altri 393 contagi nel modenese. Crescono gli asintomatici non tracciati

Sono 393 i nuovi positivi individuati in provincia di Modena nelle ultime ore in provincia di Modena. Numero in linea con le ultime giornate, che hanno visto un rialzo sia dei casi attivi che dei ricoveri, dopo che la curva epidemiologica sembrava rallentare. Purtroppo il nuovo anno non ha ancora portato numeri incoraggianti, anzi.

Dei nuovi casi sono 204 quelli che presentano sintomi - sia lievi che gravi - mentre fra i 189 asintomatici 49 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 attraverso screening sierologici, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è emerso da un test pre-ricovero e per 117 casi è in corso la ricerca epidemiologica. Quest'ultimo dato è in crescita di giorno in giorno e può essere dovuto sia ad un contagio più diffuso, sia a questioni di organizzazione del lavoro della Sanità Pubblica modenese per quanto riguarda i tracciamenti, che sappiamo essere un nervo scoperto.

Questi i comuni interessati dai nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 4, Camposanto 3, Carpi 44, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 21, Castelvetro 5, Cavezzo 14, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 9, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 8, Frassinoro 1, Guiglia 2, Maranello 6, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 11, Modena 110, Nonantola 11, Novi 8, Pavullo 3, Prignano 2, Ravarino 12, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Possidonio 3, San Prospero 3, Sassuolo 8, Savignano S/P 3, Serramazzoni 2, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 6, Vignola 31, Zocca 3. Fuori provincia 17.

Si registrano purtroppo 7 ulteriori decessi, che fanno levitare a 1.019 il totale dei morti in ormai dieci mesi di pandemia. Nelle ultime ore sono venuti a mancare un 86enne e un 76enne di Formigine, una 85enne di Bastiglia, una 95enne di Castelfranco Emilia, una 94enne, una 80enne e un 87enne di Modena.

I ricoveri sono sempre nell'ordine della ventina: ieri sono stati 23, tre dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Il carico sugli ospedali è tornato a crescere, seppur in maniera ancora non travolgente. Poco più di 400 i pazienti ricoverati, unìottantina in condizioni più gravi.

Le guarigioni sono state 250, per un totale di 26.450 guariti su 33.975 contagiati. I casi attivi salgono a 6.400.

Nella giornata di ieri – 9 gennaio - i vaccinati complessivi, tra personale sanitario presso il Punto Unico di Baggiovara e Cra, sono stati 1138. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 9.757 dosi di vaccino tra personale sanitario e Cra.