Contagio, 16 casi nel modenese. Restano ricoverati solo 47 pazienti

In provincia di Modena si contano oggi 16 nuovi positivi, in linea con i numeri degli ultimi giorni. Fra questi 12 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero.

I comuni interessati: Carpi 2, Concordia 1, Fiorano M. 1, Formigine 3, Modena 5, Pavullo 1, Sassuolo 1, Vigola 1. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale, per un totale di 1779 morti. Si tratta di una donna di 78 anni residente a Fiorano.

Non vi sono stati ricoveri nelle ultime 24 ore: il totale dei posti letto occupati da pazienti covid è di 47, 12 dei quali in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 43 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.066

A ieri sono state somministrate complessivamente 449.735 dosi di vaccino, di cui 297.619 prime dosi e 152.116 seconde dosi.