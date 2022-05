Contagio, altri 500 casi nel modenese. Trend in lento calo

In provincia di Modena si contano 508 nuovi positivi al coronavirus. Fra i nuovi casi appena 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre per 504 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 7, Campogalliano 9, Camposanto 3, Carpi 38, Castelfranco E. 19, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 9, Cavezzo 1, Concordia 11, Fanano 5, Finale Emilia 19, Fiorano M. 15, Fiumalbo 1, Formigine 26, Frassinoro 5, Guiglia 4, Lama Mocogno 1, Maranello 13, Marano 7, Medolla 2, Mirandola 19, Modena 106, Montese 2, Nonantola 9, Novi 2, Palagano 2, Pavullo 11, Pievepelago 3, Polinago 5, Prignano 6, Ravarino 9, Riolunato 1, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 7, San Possidonio 6, San Prospero 6, Sassuolo 17, Savignano S/P 4, Serramazzoni 5, Soliera 10, Spilamberto 11, Vignola 25, Zocca 2, Fuori provincia 24

Si registrano purtroppo 5 decessi inseriti nel bollettino regionale:

Uomo, 95 anni, Modena

Donna, 87 anni, Savignano

Donna, 81 anni, Ravarino

Donna, 81 anni, Mirandola

Uomo, 73 anni, Fiorano

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 15 i ricoveri, 2 dei quali in terapia intensiva. A ieri erano 155 le persone ospedalizzate, oltre la metà per motivi diversi dall'infezione.