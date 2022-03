Contagio, giornata in controtendenza: risagono positivi e ricoveri

In provincia di Modena sono emersi oggi 326 nuovi positivi al covid. Fra questi 80 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 con gli screening sierologici; 1 con test per le categorie più a rischio; per 239 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 4, Camposanto 5, Carpi 35, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 2, Cavezzo 3, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 4, Fiumalbo 1, Formigine 31, Guiglia 2, Maranello 13, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 9, Modena 81, Montecreto 2, Montese 4, Nonantola 5, Novi 2, Pavullo 11, Prignano 4, Ravarino 2, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 3, San Prospero 4, Sassuolo 16, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 12, Zocca 2. Fuori provincia 21.

Non si contano decessi, ma i ricoveri sono aumentati. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati ospedalizzati 13 pazienti, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.632.680 dosi di vaccino, di cui 596.566 prime dosi, 565.232 seconde dosi e 470.882 dosi aggiuntive (addizionali e booster).