Contagio nel modenese, oggi refertati solo 18 casi

In provincia di Modena si contano oggi 18 nuovi positivi al covid. Una flessione abbastanza costante, quella del giorni di metà settimana, frutto dei tempi di refertazione dei tamponi. Dei nuovi casi appena 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 13 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 1 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati oggi: Carpi 1, Formigine 7, Frassinoro 1, Modena 6, Sassuolo 1, Serramazzoni 1, Vignola 1.

Nelle ultime 24 ore è stato ricoverato un solo paziente, mentre il totale dei posti letto occupati resta sempre intorno alla trentina.

Si aggiungono 50 nuovi guariti, con i casi attivi che scendono a circa 850.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.113.039 dosi di vaccino, di cui 551.378 prime dosi, 523.954 seconde dosi e 37.707 dosi aggiuntive (addizionali e booster).