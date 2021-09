Contagio, 114 nuovi casi e due decessi oggi in provincia di Modena

In provincia di Modena salgono oggi di 114 i nuovi positivi, al covid. Fr questi 70 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 38 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono stati individuati con il test per categoria; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

I comuni interessati: Bomporto 1, Carpi 6, Castelfranco E. 5, Castelvetro 4, Concordia 3, Finale Emilia 1, Formigine 3, Guiglia 1, Maranello 4, Marano 1, Medolla 3, Mirandola 6, Modena 44, Montese 1, Nonantola 1, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 1, Pievepelago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 6, Soliera 1, Spilamberto 3, Vignola 2. Fuori provincia 6.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale, quello di un 86enne di Campogalliano e quello di una 96enne di Mirandola. Le persone covi-dpositive decedute sono 1.807.

I riceoveri delle ultime 24 ore sono stati 2, una sessantina i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia.

Si aggiungono 71 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67139, mentre i casi attivi sono spra quota 1.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 958.736 dosi, di cui 514. 756 prime dosi e 443.980 seconde dosi.