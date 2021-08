Covid, calano a 35 i casi giornalieri. Costante il ritmo dei ricoveri

In provincia di Modena oggi si hanno numeri più contenuti sul fronte dei nuovi contagi: sono 35 nuovi positivi, 15 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 tramite test per le categorie più a rischio; per 13 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Carpi 5. Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Fanano 1, Guiglia 1, Maranello 2, Mirandola 1, Modena 7, Novi 1, Pavullo 2, Prignano 1, San Prospero 1, Sassuolo 2, Vignola 3. Fuori provincia 3.

Si mantiene costante il ritmo dei ricoveri, che nell'ultima settimana è stato in media di due o tre pazienti al giorno. Sono tre anche oggi, due dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva. I ricoverati sono ad oggi poco meno di 50.

Si aggiungono 69 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.441. I casi attivi sono circa 1.400.

A ieri sono state somministrate complessivamente 842.449 dosi di vaccino, di cui 466.282 prime dosi e 376.167 seconde dosi.