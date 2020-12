Contagio, oggi solo 112 casi a Modena. Meno di 7.000 casi attivi

Ancora buone notizie dalla provincia di Modena sul fronte del tanto atteso calo del contagio. Oggi i tamponi refertati dall'Ausl modenese hanno fatto emergere solo 112 nuovi positivi, di cui 47 sintomatici. Fra i 65 asintomatici 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, per 50 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 2, Campogalliano 1, Carpi 7, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 9, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 5, Fiorano M. 3, Formigine 8, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Marano 2, Mirandola 3, Modena 26, Nonantola 1, Pavullo 3, Pievepelago 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Prospero 2, Sassuolo 5, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 2, Spilamberto 1, Vignola 2, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Il calo si conferma anche sul fronte dei ricoveri, con le ambulanze del 118 che nelle ultime due settimane hanno sensibilmente ridotto le loro corse per ospedalizzare i malati più gravi. Nelle ultime ore sono state ricoverate 9 persone, nessuna delle quali in Terapia Intensiva. Ad oggi sono ricoverati nelle strutture ospedaliere di tutta la provincia circa 440 pazienti.

Scendono anche i casi attivi, a fronte di ben 512 guarigioni. Ora sono circa 7.000 le persone in isolamento in quanto positive, cui se ne aggiungono circa 3.000 in isolamento precauzionale.

Si registrano per altri 9 decessi, un dato che si ripete con drammatica regolarità e che - come nel caso della prima ondata - continuerà ad essere registrato anche dopo l'auspicabile crollo dei nuovi casi di positività. Sono deceduti nelle ultime ore: una 66enne, un 69enne e un 77enne di Modena, una 92enne di Soliera, una 63enne di Montese, una 97enne di Castelvetro, un 92enne di Castelfranco Emilia, un 60enne di Serramazzoni e un 72enne di Maranello. Anche oggi, come negli ultimi giorni, si assiste dunque ad un calo della media d'età dei deceduti. Il totale è di 883.