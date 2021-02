Covid, più tamponi (e più contagi). Superati i ventimila vaccinati

Sono più che raddoppiati rispetto al giorno precedente i tamponi eseguiti ieri a Modena: 2.676. A questo si deve l'aumento considerevole di casi positivi di oggi, che sono 220 (a fronte dei 65 del giorno prima). Dei nuovi positivi 142 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 42 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 16 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati oggi: Bomporto 1, Campogalliano 3, Carpi 13, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 6, Cavezzo 2, inale Emilia 2, Fiorano M. 4, Fiumalbo 1, Formigine 8, Maranello 5, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 13, Modena 85, Montecreto 2, Montefiorino 1, Nonantola 2, Novi 3, Pavullo 3, Prignano 2, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 6, Serramazzoni 2, Soliera 1, Spilamberto 5, Vignola 23. Fuori provincia 6.

Si registrano due decessi, quello di una 97enne di Modena e quello di una 99enne di Ravarino. Il totale delel vittime sale a 1.236.

Sono stati solamente due anche i ricoveri ospedalieri, a conferma del calo sensibile degli ultimi giorni. Ad oggi sono 233 le persone ancora ricoverate in tutta la provincia di Modena, di cui 49 in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono poi 202 nuovi guariti, in virtù dei quali la cifra dei casi attivi resta stabile a 3.900.

Nella giornata di ieri – 10 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 668. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 42.648 dosi di vaccino, di cui 20.154 seconde dosi.