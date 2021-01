Contagio, salgono i casi attivi e i ricoverati nel modenese

In provincia di Modena si contano oggi 469 nuovi positivi, su un totale di 2.668 tamponi eseguiti. La percentuale dei positivi è quindi del 17,5%, inferiore alla media regionale anche se il nostro territorio conta oggi il numero più elevati di casi fra le province emiliano-romagnole.

Sono 348 i sintomatici hanno eseguito il tampone, mentre 121 sono senza sintomi: fra questi 53 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 attraverso screening sierologici, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 56 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni dei nuovi infetti: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 7, Camposanto 1, Carpi 51, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 6, Cavezzo 4, Concordia 2, Finale Emilia 13, Fiorano M. 12, Formigine 21, Frassinoro 8, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 11, Medolla 7, Mirandola 6, Modena 147, Montefiorino 4, Montese 1, Nonantola 9, Novi 7, Palagano 6, Pavullo 7, Pievepelago 1, Prignano 1, Polinago 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Possidonio 6, San Prospero 5, Sassuolo 32, Savignano S/P 4, Serramazzoni 3, Sestola 2, Soliera 3, Spilamberto 3, Vignola 12, Zocca 4. Fuori provincia 16

I ricoveri delle ultime ore sono stati 16, tutti in reparti covid "ordinari". Crescono i posti letto occupati in provincia, che ad oggi sono 435, di cui 79 in Terapia Intensiva/subintensiva.

I guariti sono stati 136 nelle ultime ore, per un totale di 26.586 persone che hanno superato l'infezione. I casi attivi salgono a 6.715, in costante aumento da ormai una settimana.

Nella giornata di ieri – 10 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 993. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 10750 dosi di vaccino tra personale sanitario e Cra.

Salgono a 1.028 i decessi. Sono 9 quelli registrati nell'ultimo bollettino Ausl: un 91enne di Nonantola, un 88enne e un 74enne di Modena, un 88enne di Frassinoro, un 74enne di Polinago, un 81enne di Savignano sul Panaro, una 96enne di Sassuolo, una 93enne di Finale Emilia e una 91enne di Mirandola.