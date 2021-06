Covid, 15 contagi in provincia. Superate 300mila prime dosi

I casi attivi scendono ancora. Non si registrano nè decessi nè ricoveri

Restano costanti a poche unità i casi di covid in provincia di Modena. Oggi sono 15 i nuovi positivi: 11 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Cavezzo 1, Concordia 1, Guiglia 1, Medolla 3, Mirandola 1, Modena 4, Novi 1, Soliera 1, Vignola 2.

Oggi non si registrano nè decessi neè ricoveri ospedalieri. Le vittime restano 1.779.

Si aggiungono 37 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.103 a fronte di 65.520 contagiati

A ieri sono state somministrate complessivamente 454.911 dosi di vaccino, di cui 302.273 prime dosi e 152.638 seconde dosi.