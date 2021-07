Contagio, 7 casi nel modenese. Numeri di nuovo in calo

In provincia di Modena oggi l'Ausl segnala 7 nuovi positivi al covid, in leggera diminuzione rispetto alle due giornate precedenti. Fra loro 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Bomporto 1, Castelvetro 2, Modena 3 e Vignola 1 i comuni interessati dai casi odierni.

Si aggiungono 10 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.807. Casi attivi stabili intorno a quota 300.

Alla data di ieri sono state somministrate complessivamente 628.090 dosi di vaccino, di cui 381.567 prime dosi e 246.523 seconde dosi.