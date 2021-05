Contagio, 69 casi in provincia. Meno di 200 pazienti ancora ricoverati

Oggi in provincia di Modena sono 69 i nuovi positivi al covid. Sono 42 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero.

La localizzazione per comune: Bomporto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 1, Castelvetro 2, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Maranello 5, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 12, Nonantola 4, Novi 1, Pavullo 11, Sassuolo 4, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale, un uomo di 82 anni e una donna di 95, entrambi residenti a Modena. Le vittime salgono a 1.752.

Sono stati 4 i ricoveri ospedalieri delle ultime ore: il totale dei ricoverai scnde sotto i 190, una cinquantina dei quali in Tertapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi 123 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 59.052, a fronte di 64.173 contagi. Meno di 3.400 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 306.985 dosi di vaccino, di cui 199.991 prime dosi e 106.994 seconde dosi.