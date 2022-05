Covid, contagio stabile nel modenese. Ormai pochissimi i sintomatici

In provincia di Modena sono 531 i nuovi positivi al covid emersi oggi, dato in linea con quello delle ultime giornate. Appena 43 persone hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio; 2 tramite test pre-ricovero; per 484 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 9, Campogalliano 3, Camposanto 2, Carpi 47, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 14, Cavezzo 6, Concordia 2, Fanano 3, Finale Emilia 12, Fiorano M. 14, Formigine 20, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 4, Maranello 21, Marano 6, Medolla 6, Mirandola 16, Modena 129, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 16, Novi 12, Palagano 2, Pavullo 8, Pievepelago 6, Polinago 2, Prignano 5, Ravarino 4, Riolunato 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 6, San Possidonio 3, San Prospero 5, Sassuolo 14, Savignano S/P 4, Serramazzoni 5, Sestola 3, Soliera 18, Spilamberto 10, Vignola 31, Zocca 2, Fuori provincia 18

Nel bollettino regionale è registrato un decesso, quello di una donna di 99 anni residente a Serramazzoni.

Ancora piuttosto significativo il numero dei ricoveri giornalieri, 17 nelle ultime 24 ore.