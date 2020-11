Contagio a Modena, 599 casi. Sono 8 le persone decedute

E' un'altra giornata davvero dura sul fronte della pandemia, in particolare per quanto riguarda i decessi. Nelle ultime ore sono decedute altre 8 persone, cinque uomini e tre donne, facendo così salire questo drammatico elenco a 572 vittime. Si tratta, nello specifico di cinque persone residenti nel capoluogo - una 73enne, un 90enne, due 87enni e un 84enne - di una sassolese di 88 anni, di una carpigiana di 78 anni e di un savignanese di 82 anni.

In provincia di Modena si contano 599 nuovi positivi su 2.440 tamponi eseguiti, ancora una volta il dato più elevato della regione. Fra di loro 314 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 19 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 249 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 5, Campogalliano 7, Camposanto 4, Carpi 64, Castelfranco E. 19, Castelnuovo R. 16, Castelvetro 7, Cavezzo 7, Concordia 3, Fanano 3, Finale Emilia 16, Fiorano M. 15, Formigine 18, Frassinoro 1, Guiglia 4, Maranello 16, Marano 7, Medolla 6, Mirandola 16, Modena 151, Montefiorino 19, Montese 1, Nonantola 3, Novi 9, Palagano 1, Pavullo 25, Pievepelago 4, Prignano 1, Polinago 4, Ravarino 5, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 7, Sassuolo 37, Savignano S/P 4, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 24, Spilamberto 10, Vignola 29, Zocca 4. Fuori provincia 13.

I ricoveri sono stati 37, di cui 3 in Terapia Intensiva. Il totale del carico della rete ospedaliera modenese sale così (dati della Provincia) a 468 posti letto occupati, di cui 63 in Terapia Intensiva.

Crescono significativamente però anche le guarigioni, che sono ben 247, per un totale di 5.904 guariti da marzo ad oggi. I casi attivi sono invece 6.675.