Contagio, picco di 117 nuovi positivi in provincia. Casi attivi sopra i 900

Oggi si assiste ad un notevole incremento di casi di covid in provincia di Modena. Sono ben 117 i nuovi positivi, 42 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 46 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 attraverso i test per le categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 21 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi per ciascun comune: Bomporto 2, Campogalliano 2, Carpi 20, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 3, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Formigine 8, Maranello 1, Mirandola 3, Modena 26, Nonantola 1, San Cesario S/P 15, San Prospero 1, Sassuolo 6, Savignano S/P 2, Sestola 3, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 1, Fuori provincia 3

I ricoveri ospedalieri sono stati due, in linea con la media del periodo.

Vi è anche un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 84enne residente nel capoluogo. Le vittime salgono a a1.835.

Si aggiungono 49 nuovi guariti, con i casi attivi che salgono sopra quota 900. Ad oggi i guariti complessivi sono 70725.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.115.793 dosi di vaccino, di cui 551.575 prime dosi, 524.565 seconde dosi e 39.653 dosi aggiuntive (addizionali e booster).