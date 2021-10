Covid, 24 nuovi casi in provincia. Un solo ricovero

In provincia di Modena si contano oggi 24 nuovi positivi al covid, in linea con le ultime giornate che hanno fatto registrare un calo rispetto ai giorni precedenti. Fra i nuovi casi 14 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

I nuovi casi per comune: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 1, Carpi 4, Castelfranco E. 1, Fiorano M. 2, Formigine 2, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 4, Nonantola 1, Savignano S/P 1, Spilamberto 1, Vignola 2

Non si registrano decessi; un solo ricovro ospedaliero, in reparto ordinario.

Si aggiungono 16 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.617. A ieri sono state somministrate complessivamente 1.046.357 dosi di vaccino, di cui 540.813 prime dosi, 504.910 seconde dosi e 634 terze dosi.