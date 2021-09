Contagio, altri 106 casi e due ricoveri ospedalieri nel modenese

In provincia di Modena resta piuttosto elevato il numero dei contagi giornalieri: 106 nuovi positivi nelel ultime 24 ore. Fra questi popo cpiù della metà (66) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione odierna far i comuni: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 24, Castelfranco E. 6, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 1, Maranello 1, Modena 22, Montese 1, Nonantola 2, Novi 18, Palagano 1, Pavullo 5, Prignano 1, Ravarino 4, San Felice S/P 1, Savignano S/P 1, Soliera 4, Vignola 3. Fuori provincia 5.

Abbiamo registrato un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una donan di 103 anni residente nel capoluogo. Sono 1.808 i decessi di persone covid-positive certificati sinora.

Si aggiungono 121 nuovi guariti e di conseguenza i casi attivi calano leggermente, mantenendosi sempre intorno a quota 1.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 963.340 dosi di vaccino, di cui 515.366 prime dosi e 447.974 seconde dosi.