Contagio, ben 119 casi e 7 ricoveri nelle ultime ore a Modena

Ripotenziati i reparti covid per far fronte alla quarta ondata. Ha completato il ciclo vaccinale il 60,7% della popolazione modenese

In provincia di Modena sono ben 119 i nuovi positivi refertati nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto alla media degli ultimi giorni. Fra questi 88 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 tramite test per le categorie più a rischio; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Molti, come di norma sul nostro territorio, i comuni interessati dai contagi odierni: Bastiglia 2, Bomporto 5. Carpi 17, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 2, Fanano 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 3, Formigine 6, Maranello 1, Marano 2, Mirandola 3, Modena 18, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 1, Novi 2, Pavullo 6, Polinago 2, San Cesario S/P 3, San Possidonio 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 2, Spilamberto 5, Vignola 14, Zocca 1.

Si contano poi 7 ricoveri, uno dei quali in gravi condizioni. A ieri erano 50 i pazienti positivi ricoverati, 10 dei quali ospedalizzati per altre ragioni e trovati poi positivi al tampone. L'Ausl ha ripotenziato nelle ultime ore i reparti covid per prepararsi alla quarta ondata, nella quale di fatto siamo già entrati.

Si aggiungono oggi 51 nuovi guariti: i guariti complessivi sono 64.492 su 67.683 contagi. I casi attivi salgono di nuovo verso quota 1.400. sul territorio provinciale.

A ieri sono state somministrate complessivamente 847.457 dosi di vaccino, di cui 469.378 prime dosi e 378.079 seconde dosi. Ha completato il ciclo vaccinale il 60,7% della popolazione modenese, mentre il 73,6% ha ricevuto la prima dose.