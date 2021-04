Covid, a Modena oggi 213 casi. Netto calo dei ricoveri

In provincia di Modena sono emersi oggi 213 nuovi positivi al covid. Sono stati 2.318 i tamponi eseguiti: la percentuale di positivi continua quindi a scendere. Fra i nuovi casi 138 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 57 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione fra i comuni: Bastiglia 14, Bomporto 3, Campogalliano 2, Carpi 22, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 9, Cavezzo 2, Concordia 3, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Fiumalbo 2, Formigine 6, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 5, Modena 66, Nonantola 5, Novi 1, Pavullo 6, Pievepelago 3, Prignano 1, Ravarino 2, San Felice S/P 3, San Prospero 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 7, Vignola 7, Zocca 2. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo 4 decessi: un 98enne di Lama Mocogno, un 74enne di Fiumalbo, una 84enne e una 78enne di Modena. In totale salgono a 1.660 i decessi nel modenese.

Ieri sono state ricoverate solamente 2 persone. Scendonoa 412 i posti letto occupati, 81 dei quali per i casi più gravi.

Si aggiungono 120 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 53.281. I casi attivi sono 5.155.

A ieri sono state somministrate complessivamente 183.215 dosi di vaccino, di cui 126.042 prime dosi e 57.173 seconde dosi.