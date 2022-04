Contagio cristallizzato a Modena, ma cala la media dei ricoveri giornalieri

In provincia di Modena risalgono a 656 i nuovi nuovi positivi giornalieri al coronavirus. Fra questi 90 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test pre ricovero; per 565 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I territori di residenza dei contagi odierni: Bastiglia 6, Bomporto 9, Campogalliano 11, Camposanto 2, Carpi 66, Castelfranco E. 30, Castelnuovo R. 16, Castelvetro 5, Cavezzo 3, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 9, Fiorano M. 16, Formigine 37, Frassinoro 5, Guiglia 6, Lama Mocogno 1, Maranello 11, Marano 5, Medolla 9, Mirandola 32, Modena 163, Montefiorino 4, Montese 1, Nonantola 13, Novi 9, Palagano 6, Pavullo 19, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 5, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 4, San Prospero 5, Sassuolo 42, Savignano S/P 5, Serramazzoni 7, Sestola 2, Soliera 21, Spilamberto 11, Vignola 23, Zocca 6. Fuori provincia 15.

Si registrano purtroppo due decessi inseriti nel bollettino regionale; un 84enne di San Prospero e un 84enne di Carpi.

In calo i ricoveri giornalieri,c he sono stati 7 nelle ultime ore. In totale sono poco più di 120 i pazienti ancora ospedalizzati (di cui quasi la metà per motivi diversi dal covid).

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.647.533 dosi di vaccino, di cui 597.950 prime dosi, 567.706 seconde dosi e 479.655 dosi aggiuntive (addizionali e booster).