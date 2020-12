Contagi a Modena: più positivi rispetto a ieri ma eseguiti più tamponi

In provincia di Modena, su 392 nuovi positivi, 247 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 21 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 2 attraverso test pre-ricovero, per 60 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 247, gli asintomatici 145.

Si precisa che l’alto valore odierno dei positivi è da attribuire anche a un più alto numero di tamponi (quasi 3000) e ai numerosi tamponi su sintomatici prescritti in particolare da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che, complici le recenti festività, si sono concentrati in un numero inferiore di giornate.

I comuni di residenza dei nuovi positivi sono: Bastiglia 5, Bomporto 10, Campogalliano 8, Carpi 32, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 3, Cavezzo 3, Concordia 4, Fanano 2, Finale Emilia 11, Fiorano M. 14, Formigine 14, Lama Mocogno 3, Maranello 7, Marano 2, Mirandola 12, Modena 98, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 9, Palagano 1, Pavullo 20, Prignano 2, , San Cesario S/P 4, San Felice S/P 6, San Possidonio 2, San Prospero 3, Sassuolo 25, Savignano S/P 4, Serramazzoni 6, Sestola 5, Soliera 4, Spilamberto 8, Vignola 5, Zocca 1. Fuori provincia 14.

Ancora alto il numero dei decessi, se ne registrano purtroppo 7: si tratta di un uomo di 56 anni di Carpi, un 64 enne di Sassuolo, una donna 71enne di Savignano sul Panaro, un 77enne carpigiano, un 86enne di Montese, un uomo di 95 anni di Sestola e un modenese di 96 anni.

Guariti in provincia di Modena Si aggiungono 478 nuovi guariti A oggi i guariti complessivi sono 18.332